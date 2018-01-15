Вратарь «Детройта» Петр Мразек признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось четыре матча.



Первой звездой признан вратарь «Детройт Ред Уингз» Петр Мразек, который отразил 27 бросков в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).



Второй звездой стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел, который набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).



Замыкает тройку нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро, который сделал две передачи в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:1).

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