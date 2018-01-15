Кессел – 3-й уроженец США, забивший не менее 20 голов в 10 сезонах подряд

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился со счётом 5:2.



Во втором периоде Кессел забил гол, набрав 700-е очко в НХЛ. Он провёл 878 матчей и набрал 701 (316+385) балл за результативность. Кроме того, Кессел стал третьим уроженцем США в истории лиги после Кита Ткачука и Патрика Кейна, который забил не менее 20 голов в 10 сезонах подряд.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

«Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Рейнджерс»

Видео гола Кессела можно посмотреть также в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».