Аболс принял участие в автогонке в качестве штурмана обладателя кубка России

Главный тренер «Лады» Артис Аболс принял участие в Гонке чемпионов, которая прошла в селе Сосновка 14 января. Он стал штурманом двукратного обладателя кубка России по кольцевым гонкам Максима Чернева, участвовавшего в заезде за бронзу.



«Первое, что могу сказать – к сожалению, принял участие только в одном заезде. Соревнование впечатлило! Гонки мне нравятся, но с пилотом такого уровня, как Максим Чернев из Екатеринбурга, ездить не приходилось. Я ездил с хорошими пилотами, но впервые это было в соревновательном режиме.

Все уже знают, что у меня есть «шестёрка» в Латвии, и когда была возможность, гонялся на ней. Я неравнодушен к автоспорту. Мой отец в своё время занимался автокроссом на грузовиках.

За руль тянуло. Мне, наверное, как говорится, «не давайте кушать, дайте погонять». Но до уровня ребят, которые ездили, мне очень далеко. Всё-таки это была Гонка чемпионов, а не просто ребята с улицы решили покататься… Все, кто принимал участие в соревновании, знают в этом деле толк. Было классно», — цитирует Аболса пресс-служба клуба.