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«Каролина» — «Калгари»: Джиордано одним силовым попал Ахо в голову и колено

Хоккей

«Каролина Харрикейнз» потерпел поражение в матче с «Калгари Флэймз» со счётом 1:4.

В начале третьего периода нападающий «ураганов» Себастьян Ахо вышел на ворота, когда защитник Марк Джиордано встретил его жёстким силовым приёмом, попав одновременно плечом в голову и коленом в колено. Ахо остался лежать на льду, а за партнёра вступился Джастин Уильямс, устроив драку.

Джиордано по итогам эпизода получил пять минут за драку, а также был удалён до конца игры за удар в голову. Уильямс получил «5+2+10» как зачинщик драки.

Ахо покинул площадку с помощью персонала клуба и не мог опираться на левую ногу.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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