Назаров: во время МВЗ остальные виды спорта в России нервно курили в сторонке

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от Матча звёзд в Астане, где его дивизион Харламова занял третье место.

«Внимательно смотрел за всеми 10 Матчами звёзд КХЛ. На мой взгляд, Казахстану удалось организовать лучшие звёздные выходные — наряду с первым уик-эндом на Красной площади. Это неудивительно, ведь проведение хоккейного праздника курировали в Казахстане на самом высоком уровне.



Считаю, что для Казахстана это настоящий хоккейный прорыв — сделана заявка на включение в КХЛ второго представителя страны после «Барыса». Ну а КХЛ доказала, что остаётся ведущим спортивно-политическим проектом, который объединяет огромное пространство — от Братиславы до Астаны. Благодаря СМИ в эти выходные в России и Казахстане конкурентов у хоккея не было — все остальные виды спорта нервно курили в сторонке», — цитирует Назарова Russia-Hockey.ru.