Форвард «Эдмонтона» Лучич избежал страшной травмы после удара коньком в шею

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич избежал страшной травмы после попадания коньком в шею в матче с «Вегас Голден Найтс».



Лучич потерял равновесие и упал на лёд, и об него споткнулся Томаш Носек, попав коньком по горлу. Форвард досрочно завершил встречу, проведя на площадке чуть больше 13 минут, ему наложили несколько швов.



«Опасно, но всё в порядке», — написал Лучич, опубликовав фото пореза.



Лучич в этом сезоне провёл 46 матчей и набрал 28 (9+19) баллов за результативность.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» Милана Лучича.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Stadium.