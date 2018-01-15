Миронова: после Матча звёзд физически устала болеть хоккеем и хотела есть

Тренер команды дивизиона Чернышёва Дарья Миронова поделилась впечатлениями от участия в Матче звёзд КХЛ.



«Первое ощущение после того, как всё кончилось, – усталость. И уж, конечно, не от того, что пришлось стоять на скамейке на каблуках. Это усталость моральная, физическая. Я болела за команду, переживала очень. Труден, труден тренерский хлеб! Я это и так знала, потому что не раз видела, в каком состоянии приходят тренеры к нам на эфир после игр. У кого-то давление подскакивает, кто-то морально опустошён. И интервью получаются иногда плохие, иногда резкие, иногда не получаются вообще. А тут самой пришлось всё это испытать. Так что строго не судите. Мы часто говорим: живите хоккеем, болейте хоккеем. Но я реально физически устала болеть хоккеем и после игры жутко хотела есть.

Мне кажется, что я после полуфинала перехвалила команду… Шучу. Они молодцы. Было трудно. Дивизион Тарасова обещал нам навязать высокие скорости, так и произошло. Мои приезжали на скамейку и говорили: «Они чего там объелись?» Соперник реально вышел играть, а не на представление. Козун носился, как бешеный, но наши всё равно немного не успевали поначалу», — цитирует Миронову пресс-служба КХЛ.