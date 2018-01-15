Гомоляко: финны играют в КХЛ, почему нельзя провести Матч звёзд в Хельсинки?

Бывший вице-президент челябинского «Трактора» Сергей Гомоляко оценил идею провести следующий Матч звёзд КХЛ в Хельсинки.



«Лига обделяет вниманием российские города, не проводя там Матчей звёзд? Да почему? Если финские и словацкие хоккеисты играют в КХЛ, то почему их болельщики не могут посмотреть Матч звёзд? Каждая игра почти 10 лет проходила у нас. Тот же Казахстан я не могу считать другой страной, Астана – практически наш город. У финнов же хороший дворец и организация, поэтому я думаю, что не будет ничего страшного, если один раз Матч звёзд провести там», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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