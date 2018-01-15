Маккензи: для меня ОИ без НХЛ – загадка, заранее не понять, у кого команда лучше

Хоккейный эксперт Боб Маккензи поделился мнением о составе сборной Канады на Олимпиаду и отметил, что Игры в Пхёнчхане будут непредсказуемыми из-за отсутствия игроков НХЛ.



«Шон Бурк и Уилли Дежарден были в Баффало во время плей-офф молодёжного чемпионата мира, наблюдали за сборной Канады. Они не увидели игроков CHL, которые бы смогли проявить себя лучшим образом на Олимпиаде, чтобы у федерации хоккея были доводы для того, чтобы забрать их из клубов. Они не хотели брать Джордана Кайру, чтобы он просто сидел в запасе, и решили сделать ставку на более взрослых и опытных игроков, которые уже поиграли в АХЛ и НХЛ.



Олимпиада будет интересной. Понятно, что мы бы хотели видеть там игроков НХЛ, но этого не будет. Для меня этот турнир будет загадкой. Я даже не знаю, как оценивать команды. Мы посмотрим все составы, но даже не знаю, как можно заранее определить, у кого команда лучше. На коротком отрезке химия будет иметь важное значение. Это будет интересный турнир, отличных от тех, где выступали игроки НХЛ, но всё равно интригующий», — сказал Маккензи в эфире TSN.

«Нет причин быть без медалей». Что пишут в Канаде о составе своей сборной Канадцы призывают не шутить о составе сборной, а проявлять к ней уважение. Даже если эти игроки мало кому знакомы.