Вей, Фрэттин и ещё 2 игрока не поехали на выезд «Барыса» из-за плохой статистики

«Барыс» отправился на двухматчевый выезд, где сыграет с «Ладой» (16.01) и «Автомобилистом» (18.01). Как сообщает пресс-служба клуба, в связи со снижением спортивного мастерства и низкой статистикой в последних матчах форварды Константин Пушкарёв, Линден Вей, Джеймс Райт и Мэтт Фрэттин остались в Астане. Игроки занимаются по индивидуальной программе.

«Барыс» взял в поездку следующих игроков:

Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Руслан Сайхан.

Защитники: Кевин Даллман, Максим Семёнов, Алексей Маклюков, Даррен Диц, Александр Липин, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Кирилл Полохов, Роман Савченко, Дамир Рыспаев.

Нападающие: Найджел Доус, Талгат Жайлауов, Роман Старченко, Владислав Никулин, Антон Сагадеев, Ярослав Евдокимов, Владимир Маркелов, Иван Кучин, Павел Акользин, Артём Лихотников, Дмитрий Шевченко, Нурсултан Бельгибаев, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис.

Вей является лучшим бомбардиром команды, он набрал 52 (17+35) очка в 50 играх, в последних четырёх матчах на его счету одна передача. Третий бомбардир команды Фрэттин (29 (11+18) очков в 42 играх) набрал 1 (0+1) очко в последних 11 матчах. У Пушкарёва – одна передача в последних семи играх, у Райта – 0 очков в последних трёх матчах.