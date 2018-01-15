«Барыс» расторг контракт с форвардом Савенковым и отправил Сауторна в ВХЛ

«Барыс» расторг контракт с нападающим Константином Савенковым по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба. Кроме того защитник Джордон Сауторн командирован в усть-каменогорское «Торпедо».

В составе «Барыса» 27-летний Сауторн сыграл в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав четыре ассистентских балла при показателе полезности «+3».



27-летний Савенков провёл два матча и не набрал очков. Ранее он выступал в ВХЛ за «Рубин», в 23 матчах этого сезона на его счету 12 (5+7) очков.