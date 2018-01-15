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«Барыс» расторг контракт с форвардом Савенковым и отправил Сауторна в ВХЛ

Хоккей

«Барыс» расторг контракт с нападающим Константином Савенковым по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба. Кроме того защитник Джордон Сауторн командирован в усть-каменогорское «Торпедо».

В составе «Барыса» 27-летний Сауторн сыграл в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав четыре ассистентских балла при показателе полезности «+3».

27-летний Савенков провёл два матча и не набрал очков. Ранее он выступал в ВХЛ за «Рубин», в 23 матчах этого сезона на его счету 12 (5+7) очков.

Вей, Фрэттин и ещё 2 игрока не поехали на выезд «Барыса» из-за плохой статистики
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