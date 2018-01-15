Василевский – главный претендент на «Везину», Бобровский — 8-й

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял первое место в рейтинге претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу сезона. Голосование по итогам половины сезона проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги, которые выбирали по пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе — четыре, за третье — три, за четвёртое — два, за пятое — одно.



Василевский является лидером НХЛ по победам (27), матчам на ноль (6), а также лучшим по проценту отражённых бросков (93) и коэффициенту надёжности (2,18) среди вратарей, которые провели не менее 20 матчей.

Итоги голосования выглядят следующим образом:

Андрей Василевский («Тампа») – 89 очков (17 первых мест), Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз») – 55 (1), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») – 37, Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз») – 24, Кори Кроуфорд («Чикаго Блэкхоукс») – 17, Туукка Раск («Бостон Брюинз») – 15, Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз») – 15, Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс») – 11, Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс») – 4, Фредерик Андресен («Торонто Мэйпл Лифс») – 1, Джейк Аллен («Сент-Луис Блюз») – 1.

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