Пильстрём – о пропуске ОИ: расстроился бы ещё больше, если бы не сыграл в Сочи

Нападающий «Йокерита» Антти Пильстрём рассказал, что испытал после травмы руки, полученной в последнем матче на Кубке Первого канала. Форвард перенёс операцию и будет вынужден пропустить Олимпиаду.
«Когда я понял, насколько всё плохо, не хотел ничего делать. Первые пару недель были очень тяжёлыми, я был расстроен и не мог тренироваться. Поначалу я даже не ходил на матчи «Йокерита», хоккей меня не интересовал.
Хорошо, что я уже участвовал в Олимпиаде, ощутил эту атмосферу и завоевал медаль. Если бы меня не было в Сочи, расстроился бы ещё больше. С другой стороны, в Сочи были такие захватывающие матчи, и жаль, что в этот раз меня не будет на Олимпиаде. Через четыре года будут следующие Игры, никогда не знаешь, сможешь ли в них участвовать. Но многие в моём возрасте улучшают свою игру.
Стараюсь сохранять позитивный настрой, уже начал кататься. Моя цель – после Олимпиады вернуться в состав «Йокерита» и провести последние два матча регулярного чемпионата», — цитирует игрока Iltalehti.