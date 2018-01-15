15 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Чехии на ОИ-2018

Стал известен состав мужской хоккейной сборной Чехии на Олимпийские игры—2018.
Вратари: Патрик Бартошак («Витковице»), Павел Францоуз («Трактор»), Доминик Фурх («Авангард»).
Защитники: Ондржей Немец («Комета» Брно), Ян Коларж, Михал Йордан (оба — «Амур»), Адам Полашек («Сочи»), Войтех Мозик («Витязь»), Ондржей Витасек («Югра»), Томаш Кундратек («Торпедо»), Якуб Накладал («Локомотив»).
Форварды: Роман Червенка, Михал Бирнер (оба — «Фрибург»), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта»), Пётр Коукал («Маунтфилд»), Ян Коварж («Металлург» Мг), Роман Горак («Витязь»), Михал Ржепик («Слован»), Иржи Секач («Ак Барс»), Лукаш Радил («Спартак»), Милан Гулаш, Томаш Мертл, (оба — «Пльзень»), Михал Вондрка («Хомутов»), Томаш Зогорна («Амур»), Мартин Эрат («Комета»).
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