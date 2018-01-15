Друен — о попадании шайбы в лицо Дано: тяжело смотреть, когда партнёра уносят

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен поделился мнением о травме своего партнёра по команде Филипа Дано, которому шайба угодила в лицо после броска защитника «Бостон Брюинз» Здено Хары.



«Всегда неприятно, когда случаются такие вещи. И неважно, с кем — с твоим одноклубником или соперником. Хоккей в таком случае отходит на второй план. Надо думать о здоровье. Особенно Филу. Он отличный парень. Мы рады, что он в сознании, что с ним всё хорошо. Тяжело смотреть, когда кого-то увозят со льда на носилках», — цитирует Друена официальный сайт лиги.



Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Хара о травме Дано: мы в хоккее одна семья, желаю ему скорее поправиться