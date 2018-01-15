А. Медведев — об идее объединения клубов: будем обсуждать, у городов есть выбор

Член совета директоров КХЛ и СКА, первый президент лиги Александр Медведев рассказал о возможном объединении клубов КХЛ.



«Реакция на идею объединения клубов? Я сделал это сознательно. Считаю, что лишать такие города, как Тольятти, Череповец, Хабаровск, Владивосток, неправильно. После того как они испытали наслаждение от хорошего хоккея, говорить: „Вы теперь будете в Высшей лиге...“ Мы видим, что происходит в Новокузнецке: они играют в ВХЛ, но молодёжь начинает перебираться в другие города. Для других городов это, может, и хорошо, но для Новокузнецка…



Я видел Дмитрия Николаевича Чернышенко. Мы договорились, что будем обсуждать этот вопрос. Ясно, что есть организационные проблемы. Но когда у города будет выбор — потерять КХЛ или с кем-то скооперироваться, посмотрим, какая реакция будет», — цитирует Медведева «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

КХЛ обсуждает возможность объединения клубов для сохранения хоккея в городах