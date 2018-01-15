Боумэн: в Россию порой ездят заработать денег, но там другой образ жизни

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн поделился мнением о прогрессе голкиперов Скотта Дарлинга и Джеффа Гласса.



«У таких ребят должен быть характер, чтобы воспользоваться шансом. Дарлинг играл в разных командах на разных уровнях, и, возможно, у него в этом плане есть определённое преимущество перед Глассом. Но и ему надо отдать должное. Он играл в России и обратил на себя внимание. Кто-то из ребят едет туда на сезон, чтобы заработать денег. Но там совсем другой образ жизни. У Скотта и Джеффа есть одна общая черта — они очень настойчивы. Поэтому мы обратили внимание на них. У них есть опыт игры, они побывали в разных лигах, но они не сдаются. Они уже не молоды, но нашли в себе силы и желание бороться», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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