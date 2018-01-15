Радулов отметился голом в матче с «Бостоном», набрав 40-е очко в сезоне

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча с «Бостон Брюинз».



Российский нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 44 матчах, записав на свой счёт 40 (17+23) результативных баллов при показателе полезности "-3" и 36 минутах штрафного времени. Радулов проводит на площадке около 19 с половиной минут за встречу.



Посмотреть видео гола Александра Радулова также можно в «Твиттере»



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Выбери меня! Зачем НХЛ нужно перейти на новый формат плей-офф Самостоятельно выбирать, с кем ты хочешь играть: идея революционная, но очень интересная.