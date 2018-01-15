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Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Бостон»

Хоккей

«Бостон Брюинз» на домашней арене потерпел поражение в овертайме встречи с «Даллас Старз», встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. «Старз» выиграли три последних матча из четырёх.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Здено Хара и Райан Спунер. У «Далласа» голы на свой счёт записали Стивен Джонс, Александр Радулов и Тайлер Сегин.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2018, понедельник. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 3
0:0, 1:2, 1:0, 0:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Джонс (Эли, Ритчи) – 23:49 (5x5), 0:2 – А. Радулов (Бенн) – 28:15 (5x5), 1:2 – Хара (Макэвой, Нэш) – 36:28 (5x5), 2:2 – Спунер (Крейчи, Грзелчик) – 51:21 (5x5), 2:3 – Сегин (Клингберг, Бенн) – 62:59 (4x3)

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