Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Бостон»

«Бостон Брюинз» на домашней арене потерпел поражение в овертайме встречи с «Даллас Старз», встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. «Старз» выиграли три последних матча из четырёх.



В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Здено Хара и Райан Спунер. У «Далласа» голы на свой счёт записали Стивен Джонс, Александр Радулов и Тайлер Сегин.

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