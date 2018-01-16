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«Айлендерс» в овертайме дожали «Монреаль», Таварес оформил дубль

Хоккей

«Нью-Йорк Айлендерс» вырвал победу у «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.

По ходу основного времени «островитяне» дважды вели с разницей в две шайбы. Сперва за гостей отличились Антони Бовилье (2-я минута) и Мэтью Барзал (7). «Монреаль» ответил голами Николя Белорье (9) и Пола Байрона (13). Во втором периоде Адам Пелеч (23) и Джон Таварес (26) вновь вывели «Айлендерс» вперёд, но в составе «Канадиенс» отличились Джонатан Друен (40) и Макс Пачьоретти (54). Победу «островитянам» принёс гол Тавареса на второй минуте овертайма.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
4 : 5
2:2, 1:2, 1:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Бовилье (Барзал) – 01:24 (5x5), 0:2 – Барзал (Эберле) – 06:29 (5x5), 1:2 – Делорье (Ержабек) – 08:01 (5x5), 2:2 – Байрон (Шлемко) – 12:10 (5x5), 2:3 – Пелеч (Барзал, Эберле) – 22:37 (5x5), 2:4 – Таварес – 25:36 (4x5), 3:4 – Друен (Гальченюк, Ержабек) – 39:16 (5x5), 4:4 – Пачьоретти (Питри, Гальченюк) – 53:01 (5x4), 4:5 – Таварес (Хикки) – 61:51 (3x3)

Видео победного гола Тавареса можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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