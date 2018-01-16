«Айлендерс» в овертайме дожали «Монреаль», Таварес оформил дубль

«Нью-Йорк Айлендерс» вырвал победу у «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.

По ходу основного времени «островитяне» дважды вели с разницей в две шайбы. Сперва за гостей отличились Антони Бовилье (2-я минута) и Мэтью Барзал (7). «Монреаль» ответил голами Николя Белорье (9) и Пола Байрона (13). Во втором периоде Адам Пелеч (23) и Джон Таварес (26) вновь вывели «Айлендерс» вперёд, но в составе «Канадиенс» отличились Джонатан Друен (40) и Макс Пачьоретти (54). Победу «островитянам» принёс гол Тавареса на второй минуте овертайма.

Видео победного гола Тавареса можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».