Барзал повторил достижение Овечкина и Панарина для новичков

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал набрал 3 (1+2) очка в матче с «Монреаль Канадиенс».



С сезона-1995/96 он стал седьмым новичком, который набрал не менее трёх очков в двух матчах подряд. В предыдущей игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» Барзал отметился 5 (2+3) баллами.



Форвард повторил достижение Артемия Панарина (сезон-2015/16), Кэма Аткинсона (2011/12), Микаэля Грабнера (2010/11), Никласа Бекстрёма (2007/08), Александра Овечкина (2005/06, дважды) и Петера Шефера (1999/00).

Барзал является лучшим бомбардиром среди новичков в этом сезоне, на его счету 47 (16+31) очков в 45 матчах.

Видео, в котором Барзал набирает третье очко, можно посмотреть в «твиттере» NBCSN.