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Лучший бомбардир «Каролины» Ахо выбыл из-за сотрясения и травмы колена

Хоккей

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения мозга и травмы нижней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Форвард получил травму в матче с «Калгари Флэймз» (1:4), когда защитник Марк Джиордано одним силовым приёмом попал ему плечом в голову и коленом в колено.

Ахо является лучшим бомбардиром и снайпером команды в этом сезоне, на его счету 37 (16+11) баллов за результативность.

Видео, где Ахо получает травму, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Каролина» — «Калгари»: Джиордано одним силовым попал Ахо в голову и колено
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