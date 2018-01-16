Лучший бомбардир «Каролины» Ахо выбыл из-за сотрясения и травмы колена

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения мозга и травмы нижней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.



Форвард получил травму в матче с «Калгари Флэймз» (1:4), когда защитник Марк Джиордано одним силовым приёмом попал ему плечом в голову и коленом в колено.



Ахо является лучшим бомбардиром и снайпером команды в этом сезоне, на его счету 37 (16+11) баллов за результативность.



Видео, где Ахо получает травму, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.