Форвард «Сибири» Бергстрём набрал очки в 15-м матче подряд, обойдя Овечкина

Нападающий новосибирской «Сибири» Александер Бергстрём отметился результативной передачей во встрече с екатеринбургским «Автомобилистом». Таким образом, шведский хоккеист отметился очками в 15-м матче подряд, превзойдя достижение Александра Овечкина.



До рекорда лиги, установленного Александром Радуловым в сезоне-2010/11, осталось всего два матча.

Посмотреть видео гола Ивана Верещагина после передачи Бергстрёма можно на официальном сайте КХЛ.



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