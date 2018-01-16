Форвард «Сибири» Бергстрём набрал очки в 15-м матче подряд, обойдя Овечкина

Нападающий новосибирской «Сибири» Александер Бергстрём отметился результативной передачей во встрече с екатеринбургским «Автомобилистом». Таким образом, шведский хоккеист отметился очками в 15-м матче подряд, превзойдя достижение Александра Овечкина.
До рекорда лиги, установленного Александром Радуловым в сезоне-2010/11, осталось всего два матча.
Посмотреть видео гола Ивана Верещагина после передачи Бергстрёма можно на официальном сайте КХЛ.
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