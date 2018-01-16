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«Авангард» уступил «Металлургу», поражение стало третьим подряд

Хоккей

Омский «Авангард» на домашней арене потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в овертайме, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ. Команда Германа Титова проиграла третий матч подряд.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Андре Петерссон, Кирилл Семёнов и Евгений Медведев. У «Металлурга» голы на свой счёт записали Артур Болтанов, Григорий Дронов, Войтек Вольски и Андрей Чибисов.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 4
1:1, 2:1, 0:1, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Болтанов (Коварж) – 01:22 (5x5), 1:1 – Петерссон (Пёрселл, Медведев) – 10:32 (5x5), 2:1 – Семёнов (Березин, Михеев) – 30:07 (5x5), 2:2 – Дронов (Кокарев, Терещенко) – 34:53 (5x4), 3:2 – Медведев (Мартынов, Михеев) – 37:07 (5x5), 3:3 – Вольски (Денисов, Мозякин) – 51:00 (5x5), 3:4 – Чибисов (Дронов) – 61:46 (3x3)

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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