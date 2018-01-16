«Авангард» уступил «Металлургу», поражение стало третьим подряд

Омский «Авангард» на домашней арене потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в овертайме, встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ. Команда Германа Титова проиграла третий матч подряд.
В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Андре Петерссон, Кирилл Семёнов и Евгений Медведев. У «Металлурга» голы на свой счёт записали Артур Болтанов, Григорий Дронов, Войтек Вольски и Андрей Чибисов.
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