Титов: в «Авангарде» никто не думает о турнирных раскладах, всё будет хорошо

Главный тренер «Авангарда» Герман Титов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (3:4 ОТ).



«Была интересная, обоюдоострая игра, моменты были у обеих команд, но наши ошибки привели к такому плачевному результату. Однако ребятами доволен, они бились до конца, но не получилось.



Мы не думаем о раскладах на концовку сезона, будем мы бороться за второе место в конференции или сражаться за плей-офф. Готовимся от игры к игре, думаю, всё будет хорошо. Второй матч подряд проигрываем концовки? Думаю, дело в психологии, в третьем периоде в каких-то моментах встаём, начинаем играть на удержание. Надо выталкивать это у головы из ребят, говорим, что если ведём в третьем периоде, то надо играть, как играли.



Связка Самохвалова и Ковалёва радует, ребята хорошо работают, выполняют задание. В конце игры посадил сегодня Пёрселла, он не выдерживал темпа, поставил туда Ковалёва, думаю, что он не испортил картины. По Юхану Сундстрёму прогнозы такие: с 1 февраля он будет тренироваться в общей группе», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» уступил «Металлургу», поражение стало третьим подряд