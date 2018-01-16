Кошелев: игрокам «Авангарда» нужно вместе выходить из этой неприятной ситуации

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев подвёл итоги встречи с «Металлургом» (3:4 ОТ).



«В первых двух периодах мы хорошо играли, не знаю, что произошло в третьем отрезке. Допускали много потерь в своей зоне, надо было играть проще. Надо всем вместе выходить из такой неприятной ситуации. У нас получается игра в атаке, мы держим шайбу, создаём моменты, поэтому надо больше времени проводить в нападении, не держать шайбу в своей зоне, и тогда всё наладится. Появилось больше свободы в действиях с приходом Титова? Если вы с трибуны так видите, то, значит, так и есть», — передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» уступил «Металлургу», поражение стало третьим подряд