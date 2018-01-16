Ковалёв: опять «Авангард» провалил третий период, такого быть не должно

Нападающий «Авангарда» Антон Ковалёв прокомментировал встречу с «Металлургом» (3:4 ОТ).



«Третий период неважно сыграли, проиграли его по броскам, отдали инициативу, пропустили гол, и в овертайме ошиблись при построении обороны. Из-за своих ошибок проигрываем игры, такого не должно быть. В целом был неплохой матч, контролировали ситуацию, но во второй игре подряд проваливаем третий период. Не думаю, что дело в физике, все ребята себя хорошо чувствуют, тренировочный процесс построен нормально. Просто нужно устранить ошибки», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» уступил «Металлургу», поражение стало третьим подряд