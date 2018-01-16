«Сибирь» обыграла «Автомобилист», одержав седьмую победу в 8 матчах

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 1:4. Команда Владимира Юрзинова-младшего выиграла семь из последних восьми матчей.



Единственный гол хозяев записал на свой счёт Михал Чайковски. В составе гостей заброшенными шайбами сумели отметиться Глеб Зырянов, Иван Верещагин, Степан Санников и Йонас Энлунд.

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте КХЛ.

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