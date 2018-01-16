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«Сибирь» обыграла «Автомобилист», одержав седьмую победу в 8 матчах

Хоккей

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 1:4. Команда Владимира Юрзинова-младшего выиграла семь из последних восьми матчей.

Единственный гол хозяев записал на свой счёт Михал Чайковски. В составе гостей заброшенными шайбами сумели отметиться Глеб Зырянов, Иван Верещагин, Степан Санников и Йонас Энлунд.

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1 : 4
1:2, 0:1, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Чайковски (Торченюк, Гареев) – 02:54 (5x4), 1:1 – Зырянов (Макаров, Коньков) – 03:30 (5x5), 1:2 – Верещагин (Бергстрём, Энлунд) – 06:50 (5x3), 1:3 – Санников – 38:49 (5x5), 1:4 – Энлунд (Закриссон, Макаров) – 59:27 (en)

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