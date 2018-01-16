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Андрей Назаров продлил контракт с «Нефтехимиком»

Хоккей

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров продлил контракт с командой до 30 апреля 2019 года, информирует официальный сайт клуба.

Назаров работает в «Нефтехимике» с 29 октября 2016 года. В нынешнем регулярном чемпионате нижнекамская команда под его руководством набрала 82 очка в 50 встречах и занимает пятое место в Восточной конференции.

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