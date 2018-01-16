Крикунов: наверное, посадим Трямкина в запас — он сегодня получил три гола

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча с «Сибирью» (1:4).



«Мы проиграли команде, которая борется за право попасть в плей-офф и максимально настроена, чего не могу сказать о наших игроках. Самоуспокоились, постараемся разбудить их к следующей игре. Первый период играли не очень хорошо, во втором какие-то моменты создавали, в третьем Голышев убежал один на один с вратарём. Нападающие сегодня не забили, единственный гол забил защитник. С одним голом выиграть такой матч невозможно.



Команда соперника хорошо организованна, хорошо играют в обороне. Мы посмотрели, ребятам всё рассказали. Приведу простой пример. Сказали нашим игрокам, что в большинстве будут атаковать защитники в вашей же зоне. Несмотря на то что у них четыре человека, они двумя идут глубоко за линию ворот. Но все равно мы плюхались перед началом атаки. Всё показали им, рассказали, что нужно сделать, чтобы отрезать сразу этих двух игроков и выйти «три в два» в атаку. Но у них сегодня ветер в голове, не знаю, о чём думали.



Франсиса Паре увидим в строю через три недели. Коварж, в принципе, играл нормально. Там такие голы, третий Миловзоров сделал, подставил клюшку, шайба поменяла направление. А так, Коварж её брал спокойно. В другом голе Мишарин выпустил игрока, хотя опытный защитник — и такая ошибка тактического плана. Коварж садился перед бросками? Сейчас все вратари садятся. Мы бросали во вратаря, соперник бросал мимо него.



Первое место в конференции нам бы не помешало. Даже если в соперниках будет «Амур», «Сибирь» или «Трактор». Планируется ли ротация на следующий матч? Наверное, Трямкина посадим — три гола сегодня получил», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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