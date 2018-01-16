Юрзинов-мл.: «Сибирь» не смотрит в таблицу — это никуда не приведёт

Главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (4:1).



«Сегодня одержали очень важную победу. Очень нужны очки. В первом периоде была обоюдоострая игра, хорошо, что нам удалось повести в счёте. Во втором инициативой полностью владел соперник. Хорошо, что мы очень неплохо сыграли в обороне. В третьем периоде была задача довести матч, не пропустить. Мы удачно забили, но «Автомобилист» все время атаковал, у них были хорошие моменты. Где-то мы хорошо сыграли в обороне, где-то нам повезло.



Побед просто так не бывает, все складывается из множества компонентов: игра в обороне, игра вратаря, удача, игра в меньшинстве. Достаточно много компонентов. Когда это складывается, команда побеждает. «Автомобилист» — хорошая команда, быстрая. Мы знали, что у них быстрые нападающие и они хорошо играют дома.



Мы не смотрим ни вперед, ни назад, у нас есть конкретный матч, мы к нему готовимся. Не загадываем, нам нужно каждый матч выходить и стараться брать три очка. А смотреть в таблицу – это никуда не приведёт», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Сибирь» обыграла «Автомобилист», одержав седьмую победу в 8 матчах