Емелин: у «Югры» страдает реализация, с нулём на табло тяжело что-то сделать

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин поделился впечатлениями от матча с челябинским «Трактором» (0:4).



«Трактор» — с победой. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но у нас страдает реализация. И с нулем на табло тяжело что-либо сделать. У нас и с «Адмиралом» так же было – моментов предостаточно, а не забили.



Выход Билялова на замену? Да у Тимура и работы-то большой не было, сыграл нормально", — приводит слова Емелина официальный сайт «Югры».



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