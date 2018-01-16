Мамбеталиев — об отстранении Вея и ещё троих игроков: наверное, они не вернутся

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев подвёл итоги встречи с «Ладой» (3:4 ОТ).



«Игра была непростой. Долго не можем выиграть, хромает дисциплина. Вот и в этом матче не дотерпели и проиграли.



Могут ли вернуться в состав Константин Пушкарёв, Линден Вей, Джеймс Райт и Мэтт Фрэттин? Скорее всего, они не вернутся. У них большое игровое время, все большинство – у них, при этом бросают два раза за игру. Решили дать поиграть молодым ребятам, тем, кто хочет играть и побеждать», — цитирует Мамбеталиева официальный сайт «Лады».



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Вей, Фрэттин и ещё 2 игрока не поехали на выезд «Барыса» из-за плохой статистики