Знарок: настраивались на игру со «Спартаком», два домашних матча им проиграли

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (4:1).



«Хорошая игра. Два матча дома «Спартаку» проиграли, настраивались.



Как провели паузу на Матч звёзд? Сегодня движение было хорошее, в паузу мы плодотворно поработали. На Матче звезд от нас было не так много игроков. Был выходной, провели пару-тройку занятий в зале, подготовились. Пауз у нас больше не будет, так что воспользовались этим», — приводит слова Знарка официальный сайт ХК СКА.



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СКА уверенно переиграл «Спартак», одержав пятую подряд победу