Мартемьянов: «Амуру» нужны очки, мы очень хотим попасть в восьмёрку

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился эмоциями от игры с минским «Динамо» (2:0).



«Мы усиленно готовились к матчу, поскольку домашние встречи «Динамо» проводит на высоком уровне. У нас выдалась сложная игра с минчанами в Хабаровске: команда соперника организованна, технична и играет на протяжении всех 60 минут. Спасибо парням, сегодня самоотверженно играли. Забив два гола, действовали строго по установке. Поздравляю нашего вратаря с «сухарем». В этой поездке нам важно взять очки, поскольку очень хотим попасть в зону плей-офф и будем продолжать делать все возможное, чтобы оказаться в заветной восьмерке», — цитирует тренера официальный сайт «Динамо».

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