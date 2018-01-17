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«Нэшвилл» минимально одолел «Вегас», Сарос отразил 43 броска

Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный и победный гол на 49-й минуте забил Кевин Фиала. Голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос отразил все 43 броска по своим воротам, оформив «сухарь». Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 14 минут 26 секунд и за это время заработал 2-минутное удаление.

Эта победа стала для «Предаторз» третьей подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1 : 0
0:0, 0:0, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Фиала (Суббэн, Сиссонс) – 48:00 (5x5)
Вратарь Сарос установил рекорд «Нэшвилла» за 20-летнюю историю клуба
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