«Нэшвилл» минимально одолел «Вегас», Сарос отразил 43 броска

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный и победный гол на 49-й минуте забил Кевин Фиала. Голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос отразил все 43 броска по своим воротам, оформив «сухарь». Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 14 минут 26 секунд и за это время заработал 2-минутное удаление.

Эта победа стала для «Предаторз» третьей подряд.