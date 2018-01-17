Защитник «Нью-Джерси» Сиверсон оформил дубль за 86 секунд

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:1, прервав серию из шести поражений.



Во втором периоде защитник «дьяволов» Деймон Сиверсон оформил дубль, на что ему потребовалось всего 86 секунд. Сначала Сиверсон подключился к контратаке, забив из правого круга вбрасывания, а затем отличился точным броском от синей линии.



В этом сезоне на счету Сиверсона 12 (6+6) очков в 40 матчах.



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