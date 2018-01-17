Хенрик Лундквист установил новый рекорд НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал 20-ю победу в сезоне в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:1).



Шведский голкипер установил новый рекорд НХЛ, выиграв не менее 20 матчей в 13 сезонах подряд.



Лундквист дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и всю карьеру играет в «Рейнджерс». На его счету 425 побед в 780 матчах с процентом отражённых бросков 92 и коэффициентом надёжности 2,33. В 2012 году он стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ.

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