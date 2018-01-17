«Детройт» — «Даллас»: Спецца забил гол после шикарного прострела Радулова

«Даллас Старз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.



Во втором периоде при игре в большинстве Александр Радулов, находясь у лицевого борта, сделал шикарный прострел на дальнюю штангу, где Джейсон Спецца в касание послал шайбу в ворота.

Радулов набрал за матч 2 (0+2) очка и завершил встречу с показателем полезности «-1», Спецца оформил дубль.

Вот же дьявол! Радулов будит Спеццу и тащит «Даллас» в плей-офф Благодаря Александру ожил даже форвард, которого отправляли в запас.

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Видео гола Спеццы с передачи Радулова можно посмотреть также в «твиттере» «Даллас Старз».