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«Аризона» отыгралась с 0:2, но уступила «Сан-Хосе» по буллитам

Хоккей

«Аризона Койотс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча, проходившая на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле, завершилась со счётом 2:3 Б.

Джо Торнтон открыл счёт в первом периоде, реализовав большинство, а на старте второй двадцатиминутки Миккель Бёдкер удвоил преимущество «акул». До второго перерыва «Аризона» усилиями Джордана Мартинука отыграла одну шайбу, а в третьем игровом отрезке Брэд Ричардсон сравнял счёт. Основное и дополнительное время победителя не выявили, а в серии буллитов верх взял «Сан-Хосе», решающий гол забил Джо Павелски.

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НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 3
0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Торнтон (Кутюр, Гертл) – 05:37 (5x4), 0:2 – Бёдкер (Бёрнс, Райан) – 20:34 (5x5), 1:2 – Мартинук (Демерс, Ричардсон) – 36:05 (5x5), 2:2 – Ричардсон (Казинс, Экман-Ларссон) – 46:10 (5x5), 2:3 – Павелски – 65:00 ( ПБ)

Видео буллита Павелски можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

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