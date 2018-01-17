«Аризона» отыгралась с 0:2, но уступила «Сан-Хосе» по буллитам

«Аризона Койотс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча, проходившая на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле, завершилась со счётом 2:3 Б.



Джо Торнтон открыл счёт в первом периоде, реализовав большинство, а на старте второй двадцатиминутки Миккель Бёдкер удвоил преимущество «акул». До второго перерыва «Аризона» усилиями Джордана Мартинука отыграла одну шайбу, а в третьем игровом отрезке Брэд Ричардсон сравнял счёт. Основное и дополнительное время победителя не выявили, а в серии буллитов верх взял «Сан-Хосе», решающий гол забил Джо Павелски.

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Видео буллита Павелски можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.