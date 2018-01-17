Кен Хичкок провёл 1500 матчей в качестве главного тренера в НХЛ

Матч с «Детройт Ред Уингз» стал для главного тренера «Даллас Старз» Кена Хичкока 1500-м в НХЛ. Встреча завершилась победой его команды со счётом 4:2.



Хичкок начинал тренерскую карьеру в «Филадельфии Флайерз» помощником тренера, а в 1995 году возглавил «Даллас», который привёл к победе в Кубке Стэнли в 1999 году и на следующий сезон также дошёл до финала.



Он также работал с «Филадельфией» (2002-2006), «Коламбус Блю Джекетс» (2006-2010) и «Сент-Луис Блюз» (2011-2017). Всего в регулярных чемпионатах Хичкок одержал 807 побед.

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