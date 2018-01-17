Лундквист — о рекорде: каждый раз, когда говорят «впервые в НХЛ», это круто

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист после победы в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:1) поделился эмоциями от установления нового рекорда НХЛ. Лундквист стал первым вратарём в истории лиги, одержавшим не менее 20 побед в 13 сезонах подряд.



«Каждый раз, когда говорят «первый раз в истории НХЛ», это очень круто, потому что об этом говорили уже долгое время, не буду врать. Я много работаю, но скажу так: мне повезло играть со многими великолепными хоккеистами. Первые пять-шесть лет я играл с настоящими легендами. Я учился у хороших игроков, горжусь этим достижением», — приводятся слова Лундквиста на официальном сайте НХЛ.

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