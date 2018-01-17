QMJHL: Абрамов набрал 4 очка и вышел на второе место в списке бомбардиров лиги

Нападающий команды «Викториявилль» Виталий Абрамов вышел на второе место в гонке бомбардиров QMJHL.



Россиянин набрал 4 (2+2) очка в матче с «Бэ-Комо», который завершился со счётом 7:4, и был признан второй звездой встречи.



Абрамов набрал 55 (20+35) баллов в 33 играх. Лучшим бомбардиром лиги является форвард «Бленвилль-Буабриан» Алекс Барре-Буле, на счету которого 72 (37+35) очка в 40 играх.

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте QMJHL.

Справка «Чемпионата»



Виталий Абрамов, родился 8 мая 1998 года в Челябинске.



Выступал за юношеские команды «Трактора», а в сезоне-2014/15 играл в МХЛ, набрав 14 (8+6) очков в 20 матчах за «Белых Медведей». Принимал участие в Мировом Кубке вызова, в шести матчах отметившись тремя голами и шестью передачами.



С сезона-2015/16 играел за «Гатино», а в этом году был обменян в «Викториявилль». В текущем чемпионате набрал 55 (20+35) очков в 33 матчах, всего в лиге на его счету 252 (104+148) очка в 162 играх.



Сыграл на молодёжном чемпионате мира 2018 года, где сборная России проиграла в четвертьфинале, в пяти играх забил один гол и заработал «-4».



Задрафтован «Коламбусом» в 2016 году под общим 65-м номером.