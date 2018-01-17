Дыбаль выступил с обращением к игрокам и тренерам «Авангарда»

Председатель Совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Дыбаль сегодня в Омске встретился с хоккеистами и тренерским штабом команды и выступил с обращением к ним.

Дыбаль прилетел в Омск для встречи с игроками и руководством «Авангарда»

«Этот сезон получается очень непростым для клуба. Но сейчас наступает тот этап, по которому и будут оценивать результаты выступления команды и каждого игрока. Как сыграете в конце и какой результат получите, так в итоге и запомнится весь сезон. Остальное забудется. Атмосфера в раздевалке с точки зрения общей нацеленности на результат заметно улучшилась. И нужно максимально сконцентрироваться на оставшихся до плей-офф матчах, чтобы все три периода показывать энергичную игру.

Оказалось, что у нас некоторые игроки проводят свой лучший сезон по статистике. Это Евгений Медведев, Семён Кошелев, Илья Михеев и Кирилл Семёнов. Это говорит о том, что каждый игрок может внести вклад в результат команды.

Вы такую профессию выбрали, что почти каждый ваш шаг подвергается публичной оценке. Да, иногда несправедливой и предвзятой. Но вы должны прежде всего по максимуму сосредоточиться на игре и сделать раздевалку клуба сплочённой. Чем хороша профессия хоккеиста? Она даёт вам главные положительные эмоции — вы можете принести радость тысячам зрителей, при этом наслаждаясь своей игрой. Я говорил со многими большими мастерами, и все они отмечали: главной ценностью для них была возможность играть перед переполненными трибунами. Они по окончании карьеры физически почувствовали, как им было важно получать эту энергию. Хоккейная карьера очень короткая. Примерно 15 лет. Каждый сезон — это ваш персональный шанс. Старайтесь провести каждый год так, чтобы после окончания карьеры не было чувства разочарования от упущенных моментов. Как только закончится ваша карьера, вы поймёте, как это было важно.



Помните, что ваша ключевая ответственность — перед болельщиками, которые с вами на арене и в горе, и в радости. Не подводите их. Они могут простить поражение, но не простят отсутствия самоотдачи. В итоге игроки оцениваются по тому, чего они достигли вместе с командой, а не по тому, где они играли или что о них иногда писали в прессе", — цитирует функционера пресс-служба клуба.

Видео выступления Дыбаля можно посмотреть на официальном канале клуба в YouTube.