«Локомотив» продлил контракт с защитником Стаффаном Кронваллем

«Локомотив» продлил контракт с капитаном команды Стаффаном Кронваллем на один сезон, сообщает KHL Media Team. Прежнее соглашение истекало 30 апреля 2018 года.

Шведский защитник выступает за ярославский клуб с сезона-2012/13. В этом сезоне Кронвалль является самым результативным игроком обороны клуба. В 51 матче на его счету девять заброшенных шайб и 23 результативные передачи при показателе полезности "+14".

Помимо «Локомотива» в КХЛ хоккеист выступал за «Северсталь». В общей сложности Кронвалль сыграл 428 матчей в лиге, в которых набрал 187 (48+139) очков по системе «гол+пас».