Сборные Южной Кореи и КНДР выступят единой командой на ОИ-2018 в женском хоккее

Сборные Южной Кореи и КНДР сформируют единую команду в женском хоккее на зимних Олимпийских играх 2018 года, сообщает Yonhap. В ходе переговоров, которые состоялись 17 января в демилитаризованной зоне, стороны согласовали этот вопрос, а также численность северокорейской делегации.

Делегации Южной Кореи и КНДР на открытии ОИ-2018 пройдут под единым флагом

Женский хоккейный турнир на Олимпиаде пройдёт с 10 по 22 февраля. Соперниками единой корейской команды на групповом этапе станут команды Швеции, Швейцарии и Японии.

Во второй группе сыграют сборные США, Канады, Финляндии и России.