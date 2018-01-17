«Салават Юлаев» — «Витязь»: Ткачёв забил первый гол за уфимский клуб

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв сравнял счёт в матче регулярного сезона КХЛ с «Витязем» (1:1). Эта шайба стала первой для хоккеиста после перехода в команду из «Адмирала».

Ткачёв отличился на 17-й минуте первого периода, добив шайбу в ворота после броска Антона Бурдасова. Главный тренер «Витязя» Валерий Белов взял тренерский запрос на помеху вратарю, по итогам которого арбитры матча Эдуард Ибатулин и Антон Лаврентьев подтвердили взятие ворот.

22-летний форвард проводит седьмой матч за уфимский клуб, в предыдущих шести играх на его счету было только три результативные передачи.

Видео гола Ткачёва можно посмотреть на сайте КХЛ.

После первого периода счёт в матче — 1:1.