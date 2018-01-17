«Салават Юлаев» победил «Витязь», Ткачёв забросил первую шайбу за уфимский клуб

«Салават Юлаев» на домашнем льду оказался сильнее «Витязя» в матче регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счётом 4:1.

Гости открыли счёт на второй минуте первого периода усилиями Артёма Швеца-Рогового. Хоккеист отличился в формате «четыре на пять». В дальнейшем успех праздновали только хозяева. По голу на свой счёт записали Владимир Ткачёв (17), Теэму Хартикайнен (28), Линус Умарк (40) и Александр Логинов (59).

Голкипер «Салавата» Иван Налимов отразил 29 бросков по воротам.

Ткачёв забросил первую шайбу за уфимский клуб после перехода из «Адмирала».

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.