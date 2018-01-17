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«Салават Юлаев» победил «Витязь», Ткачёв забросил первую шайбу за уфимский клуб

Хоккей

«Салават Юлаев» на домашнем льду оказался сильнее «Витязя» в матче регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счётом 4:1.

Гости открыли счёт на второй минуте первого периода усилиями Артёма Швеца-Рогового. Хоккеист отличился в формате «четыре на пять». В дальнейшем успех праздновали только хозяева. По голу на свой счёт записали Владимир Ткачёв (17), Теэму Хартикайнен (28), Линус Умарк (40) и Александр Логинов (59).

Голкипер «Салавата» Иван Налимов отразил 29 бросков по воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
4 : 1
1:1, 2:0, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Швец-Роговой (Выглазов) – 01:58 (4x5), 1:1 – Ткачёв (Бурдасов) – 16:56 (5x5), 2:1 – Хартикайнен (Панин, Ларсен) – 27:24 (5x5), 3:1 – Умарк (Бурдасов) – 39:33 (5x4), 4:1 – Логинов (Ткачёв, Зубов) – 58:11 (5x4)

Ткачёв забросил первую шайбу за уфимский клуб после перехода из «Адмирала».

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Витязь»: Ткачёв забил первый гол за уфимский клуб
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