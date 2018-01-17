Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров не забивает с 28 сентября 2017 года

«Салават Юлаев» на домашнем льду оказался сильнее «Витязя» в матче регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счётом 4:1.

Нападающий уфимского клуба Артём Фёдоров не сумел отличиться набранными очками за результативность, а его безголевая серия достигла 30 матчей. В последний раз форвард сумел поразить ворота соперника 28 сентября 2017 года в игре с «Ладой». На матч с «Витязем» Фёдоров был заявлен во втором звене команды, однако провёл на льду только 11 минут 43 секунды. Из нападающих меньше отыграл только Вячеслав Солодухин.

В этом сезоне хоккеист забросил три шайбы в 44 матчах. В прошлом сезоне за московское «Динамо» Фёдоров набрал 26 (10+16) очков в 48 матчах «регулярки».