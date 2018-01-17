Хартикайнен: «Салават» сделает всё, чтобы опередить «Авангард» на Востоке

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал победу над «Витязем» (4:1).

«Была хорошая игра, нам реально нужны были эти очки. Это важная победа. Думаю, мы были лучше сегодня. Мой гол? Я находился напротив ворот, Ларсен увидел меня, а я подправил шайбу под наброс, и она зашла. Вполне нормальный гол.

Умарк попал в состав Швеции на Олимпиаду? Да, мы поздравили его. Хорошо, что он в сборной Швеции. Жду, когда объявит состав сборная Финляндии. Надеюсь, что мы с Йоонасом Кемппайненом тоже попадём в состав. Посмотрим, состав будет объявлен 22 января.

Все знают, что до «Авангарда» осталось одно очко. Нам предстоит отрезок всего лишь в пять игр для того, чтобы подняться на второе место. Мы будем делать всё, чтобы так и случилось", — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.